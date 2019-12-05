"Чтобы не футболили": в правительстве хотят запустить общение с госорганами через мессенджеры
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.
"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - отметил министр.
По расчетам правительства, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета. А также позволит обслуживать граждан качественнее.
"Ведь в отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу", - добавил он.
"И самое интересное. Мы запускаем пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест. Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - говорится в сообщении.
Также он обращает внимание, что в случае с чатами правительство может настраивать Алерт и отслеживать случаи некачественных консультаций.
"Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников. На днях мы запустили первые чат-консультации для Министерства соцполитики. В ближайшие месяцы хотим охватить все основные направления ", - добавил Дубилет.
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