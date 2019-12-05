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Espreso.tvМирПутин обвинил Болгарию в намеренной задержке "Турецкого потока"

Путин обвинил Болгарию в намеренной задержке "Турецкого потока"


фото: aa
Президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в намеренной задержке реализации российского газопровода "Турецкий поток" на ее территории и заявил, что Москва может найти пути обойти Болгарию, если это потребуется

Об этом он сказал на совместной с президентом Республики Сербия Александром Вучичем пресс-конференци в Белграде, сообщает УНИАН.

"То, что мы видим, несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально, ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Хочу сказать об этом прямо и публично", - подчеркнул Путин.

По его словам, руководство Болгарии, после того, как София сорвала "Южный поток", много раз обращалось с просьбой  во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".

"Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят, не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - заявил Путин.

"Турецкий поток" - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию. Его первая ветка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд  долларов) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины.

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