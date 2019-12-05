Прокуратура Германии сообщила детали резонансного убийства, из-за которого были высланы российские дипломаты

5 декабря, 2019, 11:29

Федеральная прокуратура Германии раскрыла новые сведения об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый в убийстве Хангошвили россиянин пользовался разными именами, а для въезда в шенгенскую зону воспользовался визой, выданной Францией.

В прокуратуре отметили, что убийца Вадим С., который также использовал имя Вадим К., 17 августа прибыл из Москвы в парижский аэропорт имени Шарля де Голля.

К визовой анкете было добавлено подтверждение от работодателя, выданное предприятием ЗАО Руст с офисом в Санкт-Петербурге и подписанное генеральным директором и бухгалтером этой компании. Из документа следовало, что Вадим С. работает строительным инженером и с 20 ноября 2017 г. получал ежемесячную зарплату в размере 80 тысяч рублей.

Однако немецкая прокуратура выяснила, что на 10 апреля 2019 г. компания ЗАО Руст находилась в состоянии "реорганизации", в 2018 году у нее был только один сотрудник с ежемесячным окладом в 80 тысяч рублей, а прибыль компании составила лишь 2000 рублей.

Из сообщения прокуратуры также следует, что один из номеров телефакса ЗАО Руст имеет отношение к предприятиям Оборонэнергосбыт и Оборонэнерго, принадлежащих министерству обороны РФ.

Сверка документов с базами данных розыска показала, что Вадим С. имеет документы на имя Вадима К., которого Россия 23 апреля 2014 г. объявила в розыск по подозрению в убийстве в Москве, совершенном 19 июня 2013 г. 7 июля 2015 г. объявление о розыске было удалено.

Через три дня после прилета в Париж предполагаемый убийца отправился в Варшаву, где у него был забронирован номер в отеле до 26 августа. 22 августа около 8:00 утра он преждевременно покинул отель и больше туда не возвращался. Где именно Вадим С. находился и чем занимался до убийства, совершенного в Берлине 23 августа, неизвестно.

Отмечается, что в Федеральной прокуратуры нет сведений, указывающих на то, что убийство могло быть совершено по заказу негосударственных людей. Указаний на связь подозреваемого с жертвой и возможный личный мотив убийства также нет. Отсутствуют и данные, указывающие на связь этого убийства с организованной преступностью или исламским терроризмом.

23 августа 2019 г. в центре Берлина был застрелен гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили.

Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

Вероятного убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день. Им оказался человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова.

4 декабря Германия объявила о высылке двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира.

В МИД России назвали этот шаг "недружественным" и пообещали ответить надлежащим образом.