Правительство разрешило частным компаниям пользоваться путями Укрзализныци

5 декабря, 2019, 10:03

Кабинет министров принял постановление "О реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе отдельными маршрутами на железнодорожных путях общего пользования"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания правительства, передает пресс-служба министерства.

Мининфраструктуры будет определять условия проведения пилотного проекта, участки железнодорожной инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта.

"Допуск частной тяги к работе позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава "Укрзализныци" и протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков", - отметил министр.

"Также это позволит отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, исследовать вопросы организации безопасности движения при эксплуатации частных поездных формирований на железнодорожной сети общего пользования", - отметил Криклий.

По его словам, Мининфраструктуры уже имеет предложения от компаний на участие в пилотном проекте, представители бизнеса выразили готовность закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов.

Криклий добавил, что помимо решения проблемы нехватки тягового подвижного состава, участие в пилотном проекте позволит потенциальным будущим частным перевозчикам протестировать готовность компаний к открытию рынка железнодорожных перевозок.

Ожидается, что результаты пилотного проекта будут учтены при разработке подзаконных актов для имплементации положений нового закона "О железнодорожном транспорте Украины".

По данным Мининфраструктуры, дефицит магистральных тепловозов и электровозов "Укрзализныци", которая сейчас является монополистом на этом рынке, приводит к неспособности удовлетворения потребностей в грузовых перевозках, что, в свою очередь, негативно влияет на конкурентоспособность отечественных предприятий, а также на всю экономику Украины.