Правительство хочет облагать налогами "спящие" месторождения нефти и газа
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его расчетам, в Украине около 80 таких "спящих" месторождений, лицензии на которые выдали, но фактической добычи там не происходит.
"Но они "спят", потому что из-за коррупции их когда-то уже присвоили отдельные товарищи, которые годами ждут, пока к власти придут "свои", - сообщил Гончарук.
В частности, в случае, если лицензию на добычу газа или нефти выдали 3 и более лет назад, однако владелец такой лицензии не использует ее, то с него будут взимать налог за добычу. Размер налога будет зависеть от размера месторождения и даты выдачи разрешения.
"Такой опыт уже успешно работает в США, Великобритании, Норвегии, Хорватии и других странах. А вот в Украине пока 30% от всех выданных специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами - "спящие". Эта история уйдет в прошлое ", - сообщил премьер-министр.
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