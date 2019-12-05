Правительство хочет облагать налогами "спящие" месторождения нефти и газа

5 декабря, 2019, 16:58

Кабинет министров Украины планирует вынести на голосование в парламент законопроект, которым введет обязательную уплату налогов компаниями, которые получили лицензию на добычу нефти и газа, но не проводят никакой деятельности по добыче

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его расчетам, в Украине около 80 таких "спящих" месторождений, лицензии на которые выдали, но фактической добычи там не происходит.

"Но они "спят", потому что из-за коррупции их когда-то уже присвоили отдельные товарищи, которые годами ждут, пока к власти придут "свои", - сообщил Гончарук.

В частности, в случае, если лицензию на добычу газа или нефти выдали 3 и более лет назад, однако владелец такой лицензии не использует ее, то с него будут взимать налог за добычу. Размер налога будет зависеть от размера месторождения и даты выдачи разрешения.

"Такой опыт уже успешно работает в США, Великобритании, Норвегии, Хорватии и других странах. А вот в Украине пока 30% от всех выданных специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами - "спящие". Эта история уйдет в прошлое ", - сообщил премьер-министр.