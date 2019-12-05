Пожар в Одессе: Зеленский назвал количество жертв и призвал "не искать крайних"

5 декабря, 2019, 09:43

По состоянию на утро после пожара в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек находятся в больницах

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами. Так, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах в соответствии с полученными травмами и необходимой помощью", - написал президент.

Зеленский поручил председателю Одесской ОГА быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии.

"Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны", - добавил президент.