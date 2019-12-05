Пожар в Одессе: Зеленский назвал количество жертв и призвал "не искать крайних"
5 декабря, 2019, 09:43
По состоянию на утро после пожара в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек находятся в больницах
Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.
"Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами. Так, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах в соответствии с полученными травмами и необходимой помощью", - написал президент.
Зеленский поручил председателю Одесской ОГА быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии.
"Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны", - добавил президент.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- По состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня на месте пожара не наблюдается . Подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании.
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