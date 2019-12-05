Политический аспект "Минска" может быть имплементирован только после безопасности, - Госдеп США
Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, посол Филипп Рикер на министерской встрече ОБСЕ, сообщает Европейская правда.
Он рассказал, что прибыл в Братиславу из Киева, и отметил, что администрация президента Зеленского прилагает большие усилия в процессе реформ и ускорении мирного процесса.
"Мы приветствуем разведение сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом. Мы поддерживаем нормандский саммит, запланированный на следующей неделе в понедельник, и надеемся, что его результаты смогут приблизить восстановление суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - сказал Рикер.
В связи с этим он вновь призвал Россию выполнять обязательства по Минским соглашениям.
"Политический аспект Минских соглашений и будущих других договоренностей должен быть выполнен только после того, как это позволят вопросы безопасности условия", - отметил Рикер.
Он также положил на Россию ответственность за нынешнюю ситуацию безопасности в Европе.
"Европейское среда безопасности серьезно отмечена недоверием и тяжелыми конфликтами. Это результат действий одного-единственного государства-члена ОБСЕ - России. На этой встрече наш посыл должен быть четкий - мы настаиваем на том, чтобы государства придерживались обязательств, которые они на себя взяли ", - заявил дипломат.
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