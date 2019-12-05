Пентагон: США завершили вывод войск с северо-востока Сирии

5 декабря, 2019, 10:58

Соединенные Штаты завершили процесс вывода своих военных сил на северо-востоке Сирии

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Reuters.

По его словам, после передислокации и сокращения контингента на остальной территории страны останется примерно 600 военных.

"(Количество военных) останется относительно статическим, около этой цифры. Но если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилить присутствие", - сказал глава Пентагона.

Эспер также не исключил возможности сокращения численности войск США в Сирии, если европейские союзники сделают свой вклад в сирийскую миссию.

"Коалиция снова много об этом говорит. Мы могли видеть, что некоторые союзники хотят отправить свои войска... Если страна-союзник, член НАТО, решит отправить 50 человек, я могу сократить наше количество на 50 человек", - добавил он.

Заявление Эспера может означать окончание периода неопределенности вокруг военного присутствия США в Сирии после первичного приказа Дональда Трампа о выводе войск в октябре.

С тех пор военное присутствие США в Сирии снизилось примерно на 40% - с 1000 человек до 600.

Трамп смягчил свои планы по Сирии после критики со стороны Конгресса, в частности ключевых республиканцев. Они заявляли, что президент своими действиями открыл путь угрожающему наступлению Турции на курдские силы в Сирии.