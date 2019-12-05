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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли украинские позиции возле Широкино

Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Широкино

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела неподалеку Новолуганского.
 
Один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Это произошло возле Широкино.
 
Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
 

 

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