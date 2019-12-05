Оккупанты на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного оружия

5 декабря, 2019, 18:25

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

3 обстрела позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками, зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Широкина - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

Сегодня, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Сообщаем, что в связи с проведением ремонтных работ электрической сети, сегодня, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" не осуществлялись. С целью улучшения условий пересечения линии разграничения проведена модернизация сети.

Работу КПВВ "Гнутово" начнет завтра, 6 декабря 2019 года, в штатном режиме.

Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" сегодня осуществлялось автобусом (33 ходки) и двумя электромобилями (35 ходок). Перевезено 3 460 пассажиров. Представители ГСЧС Украины провели ежедневное обследование местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Красного Креста, при необходимости, оказывают помощь гражданскому населению.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются мероприятия по соблюдению режима "тишина". Обстановка остается стабильной.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины был изъят 41 взрывоопасный предмет. Кроме того, демонтированы 5 вспомогательных сооружений.