ОБСЕ заменила представителя в переговорах по Донбассу

5 декабря, 2019, 21:37

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сменила специального представителя в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, которые проходят в Минске

Об этом сообщает Новынарня со ссылкой на Пресс-службу ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак объявил о назначении дипломата из Швейцарии Хайди Грау. Она сменила на этом посту Мартина Сайдика.

Лайчак поблагодарил Сайдика за самоотверженность и важную работу, включая "конкретные достижения в реализации Минских договоренностей".

Председатель ОБСЕ отметил, что одним из приоритетов в его работе является поддержка политического урегулирования ситуации на Донбассе и гуманитарная помощь, поэтому он и в дальнейшем будет поддерживать роль спецпредставителя ОБСЕ на переговорах в Минске.

Посол Хайди Грау с 2015 года возглавляет отдел безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.