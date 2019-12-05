ОБСЕ заменила представителя в переговорах по Донбассу
Об этом сообщает Новынарня со ссылкой на Пресс-службу ОБСЕ.
Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак объявил о назначении дипломата из Швейцарии Хайди Грау. Она сменила на этом посту Мартина Сайдика.
Лайчак поблагодарил Сайдика за самоотверженность и важную работу, включая "конкретные достижения в реализации Минских договоренностей".
Председатель ОБСЕ отметил, что одним из приоритетов в его работе является поддержка политического урегулирования ситуации на Донбассе и гуманитарная помощь, поэтому он и в дальнейшем будет поддерживать роль спецпредставителя ОБСЕ на переговорах в Минске.
Посол Хайди Грау с 2015 года возглавляет отдел безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.
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