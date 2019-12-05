Новая украинская власть пытается обнулить Революцию Достоинства - Gazeta Wyborcza

5 декабря, 2019, 21:11

Под властью президента Владимира Зеленского Украина оказалась в глубоком политическом кризисе

Такой вывод делает польская Gazeta Wyborcza.

Одним из свидетельств кризиса издание называет записи из кабинета директора Госбюро расследований Романа Трубы, на которых зафиксировано, что расследование ГБР о деятельности экс-главы государства Петра Порошенко лично контролируются руководителем Офиса президента Андреем Богданом. ГБР также получает указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки - того, кого в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом Зеленский назвал "стопроцентно своим человеком".

"Ситуация выглядит уже опасной. Любая попытка запугать лидеров оппозиции вызовет беспокойство Европы", - отметил бывший президент Европейского Совета Дональд Туск.

Издание считает, что положение осложняется тем, что ГБР на самом деле руководит бывший заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов, который бежал в Россию в 2014 году и вернулся после победы Зеленского. "Портнов заявляет публично, что хочет отомстить лично Порошенко. Таким образом он отрабатывает "гостеприимство", которое оказывал ему Кремль в течение пяти лет. Он знает, что Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине и, если официально экс-президента хотят посадить "за коррупцию", то по факту - за защиту Украины от российской агрессии", - говорится в материале.

Авторы материала об Украине утверждают, что Портнов и команда Зеленского, которая его поддерживает, перенесли гибридную войну с Россией в структуры украинского государства. "Они используют лозунг "борьба с коррупцией". Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве. Суть этого сценария - Порошенко и его "партия войны", которые пришли к власти в результате "вооруженного переворота" во время революции на Майдане, ответственны за вспышку войны в 2014 году ", - утверждает издание.

Gazeta Wyborcza пишет, что первичная цель Зеленского и его команды состоит в том, чтобы вернуть власть к "модели Януковича": "На волне огромной общественной поддержки новая украинская власть пытается осуществить (дословно) "революцию назад". На самом деле речь идет о пренебрежении изменениями, которые произошли в Украине после Майдана".

Издание констатирует, что репрессии коснулись начальника управления материального обеспечения Министерства обороны генерал Сергея Марченко, которого ГБР обвинило в покупке некачественных бронежилетов. "Власть хочет показать общественности, что во времена Порошенко "разворовывали армию", генералы - коррумпированные преступники, а бывший президент занимался "зарабатыванием денег на войне", - пишет польская ведущая газета. Она отмечает: новая власть хочет, чтобы в головах миллионов украинцевй возник вопрос "Если это действительно так, то зачем стрелять?"

Тезис о том, что Порошенко разбогател на войне, который годами повторяет российская пропаганда, и который стал лейтмотивом программ телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского (бизнес-партнера Зеленского), правоохранители доказать не смогли. Издание отмечает, что по этой причине Генпрокуратура хочет привлечь Порошенко за "злоупотребление властью", однако пока - безуспешно. Между тем экс-президенту уже показали свою поддержку и сам Туск и канцлер Германии Ангела Меркель, и вице-премьер-министр Канады Кристина Фриланд.

"В недавнем интервью The New York Times олигарх (речь о Коломойского) заявил о необходимости возвращения Украины в Россию. Мол, Запад "ничего не дал Украине", тогда как Украину "подталкивали США" к войне с Россией", - напоминает издание и добавляет, что олигарх даже назвал цену за это возвращение - $100 млрд.

Конечная цель Коломойского - вернуть ПриватБанк, в котором 70% украинцев имеют свои счета. Между тем для Запада, особенно МВФ, дело ПриватБанка является красной линией - любая уступка Коломойскому нарушит сотрудничество, и будет означать огромные проблемы для украинской экономики. "Олигарх пошел ва-банк. Люди, которых он нанимал на несколько дней, пикетировали центральный банк и даже прорывались внутрь. В этой ситуации руководство НБУ заявило, что целью Коломойского является срыв сотрудничества с МВФ, от которого Нацбанк не намерен отказываться", - пишет издание.

"Сегодня Зеленский стоит перед фундаментальным выбором, который определит его будущее и будущее Украины. Россияне, их украинские агенты и Коломойский бросили все силы, чтобы посадить Порошенко в тюрьму, прекратить сотрудничество с МВФ и ввести авторитаризм. А это значит сдачу России и разрыв с Западом", - резюмирует Gazeta Wyborcza.