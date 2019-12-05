Необработанную древесину и лес-кругляк в Украине будут продавать онлайн

5 декабря, 2019, 11:44

С апреля в Украине введут пилотный проект, в рамках которого все необработанную древесину, лес-кругляк, продавать через площадку Prozorro.Продажи

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Реализация лесоматериалов на украинском рынке с использованием современных электронных сервисов обеспечит надлежащие объемы продаж по надежной и открытой процедуре и на конкурентных условиях", - отметили в министерстве.

Отмечается, что электронные аукционы по продаже древесины должны уменьшить коррупционные риски и увеличить поступления в бюджет.

Вместе с тем правительство приняло еще одно постановление, которым ввело электронный оборот древесины. Ожидается, что это должно предотвратить незаконные вырубки украинского леса и незаконную продажу древесины в Украине.

"Это решение направлено на то, чтобы украинские предприятия могли законно и, главное, прозрачно приобрести необходимое количество древесины для производства продукции в Украине", - добавил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам принятых постановлений.