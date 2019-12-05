Необработанную древесину и лес-кругляк в Украине будут продавать онлайн
Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
"Реализация лесоматериалов на украинском рынке с использованием современных электронных сервисов обеспечит надлежащие объемы продаж по надежной и открытой процедуре и на конкурентных условиях", - отметили в министерстве.
Отмечается, что электронные аукционы по продаже древесины должны уменьшить коррупционные риски и увеличить поступления в бюджет.
Вместе с тем правительство приняло еще одно постановление, которым ввело электронный оборот древесины. Ожидается, что это должно предотвратить незаконные вырубки украинского леса и незаконную продажу древесины в Украине.
"Это решение направлено на то, чтобы украинские предприятия могли законно и, главное, прозрачно приобрести необходимое количество древесины для производства продукции в Украине", - добавил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам принятых постановлений.
- Напомним, 19 ноября украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете вырубки леса на склонах Карпатского региона. Как отмечается, после прекращения действия моратория на вырубку леса на склонах в Карпатском регионе в 2011 году это опять начали делать.
- А 17 октября Государственный агентство по вопросам лесных ресурсов запустило пилотный проект по электронному реестру легальных рубок леса .
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