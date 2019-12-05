Названы имена Героев, погибших на войне с Россией в ноябре 2019 года

5 декабря, 2019, 14:57

В ноябре 2019 года свои жизни за Украину на передовой отдали шесть военнослужащих ВСУ. Речь идет о боевых потерях

Подробности со ссылкой на ЦензорНет рассказывает Еспресо.TV .

Их личные данные приведены в алфавитном порядке

1. Старший солдат, стрелок-помощник гранатометчика 2-го отделения 2-го взвода 1-й роты 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады Герман Николаевич Бродникова.

Родился 28 марта 1996 года в городе Чугуев Харьковской области.

2. Сержант, командир отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Алексей Витальевич Капустян.

Родился 18 октября 1993 года в Киеве.

3. Полковник, командир 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады Евгений Владимирович Коростелев.

Родился 9 октября 1978 года в Сумах.

4. Солдат, сапер 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады Геннадий Анатольевич Моторин.

Родился 8 января 1982 года в городе Краматорск Донецкой области.

5. Сержант, главный сержант взвода 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады Артем Иванович Соколов.

Родился 6 ноября 1987 года в селе Сущаны Кагарлицкого района Киевской области.

6. Солдат, старший стрелок 14-й отдельной механизированной бригады Юрий Николаевич Хомик.

Родился 1 ноября 1963 года в селе Зимнее Владимир-Волынского района Волынской области.

Следует отметить, что бойцы Бродников и Моторин получили роковые для них тяжелые ранения около 12:00 в четверг, 7 ноября, когда привезли древесину для обустройства позиций вблизи шахты Бутовка, на северной окраине города Донецка. Тогда они попали под прицельный ракетный обстрел со стороны оккупантов.

Коростелев стал вторым командиром бригады в Вооруженных Силах Украины, погибшим во время войны на Донбассе. В 2014 году не стало комбрига 51-й бригады Павла Пивоваренко.