МИД Казахстана обсудит с послом Украины высказывания президента Токаева о Крыме
5 декабря, 2019, 12:36
В Нур-Султане 5 декабря состоится встреча посла Украины с представителями МИД Казахстана для обсуждения ситуации с высказываниями президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме и реакции на них Киева
Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нуришев, сообщает Интерфакс-Казахстан.
"Они (Киев, - ред.) хотят, чтобы была встреча в МИД. Скорее всего, я думаю сегодня. Скорее всего, будет посол. Только после этого мы сможем что-то сказать", - отметил он.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в его стране не называют ситуацию в Крыму аннексией со стороны России.
После этого в МИД Украины заявили, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.
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