МИД Казахстана обсудит с послом Украины высказывания президента Токаева о Крыме

5 декабря, 2019, 12:36

В Нур-Султане 5 декабря состоится встреча посла Украины с представителями МИД Казахстана для обсуждения ситуации с высказываниями президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме и реакции на них Киева

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нуришев, сообщает Интерфакс-Казахстан.

"Они (Киев, - ред.) хотят, чтобы была встреча в МИД. Скорее всего, я думаю сегодня. Скорее всего, будет посол. Только после этого мы сможем что-то сказать", - отметил он.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в его стране не называют ситуацию в Крыму аннексией со стороны России.

После этого в МИД Украины заявили, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.