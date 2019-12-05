Медведев считает, что Зеленский хочет восстановить отношения с РФ
Об этом заявил Медведев российским телеканалам, сообщает ТАСС.
"Очевидно, нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с Россией в том числе, чтобы мир был, чтобы восстановились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него...", - сказал Медведев.
Премьер-министр отметил, что сказал об этом Зеленскому сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять такому "бешеному национализму" и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с Россией".
Также Медведев добавил, что Россия должна сохранить интеграцию с Беларусью.
При этом российский премьер понимает, что любая интеграция - это частичное уменьшение суверенитета, но добавил, что Беларуси не стоит бояться.
"Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", - добавил Медведев.
- Недавно сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и суверенитет и вести страну в состав РФ.
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