Медведев считает, что Зеленский хочет восстановить отношения с РФ

5 декабря, 2019, 13:54

Об этом заявил Медведев российским телеканалам, сообщает ТАСС.

"Очевидно, нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с Россией в том числе, чтобы мир был, чтобы восстановились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него...", - сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что сказал об этом Зеленскому сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять такому "бешеному национализму" и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с Россией".

Также Медведев добавил, что Россия должна сохранить интеграцию с Беларусью.

При этом российский премьер понимает, что любая интеграция - это частичное уменьшение суверенитета, но добавил, что Беларуси не стоит бояться.

"Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", - добавил Медведев.