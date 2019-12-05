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Espreso.tvМирМатрос убил двух человек на базе ВМС США

Матрос убил двух человек на базе ВМС США

Матрос открыл огонь на морской базе США Перл-Харбор на Гавайях, в результате чего были убиты двое и ранен один гражданский сотрудник Департамента обороны

После этого матрос покончил с собой, сообщает Радио Свобода .

Мотивы поступка матроса и его имя пока неизвестны.

На базе заявили, что погибшие - сотрудники Министерства обороны США, раненый находится в местной больнице, его состояние стабильное.

  • На базе Перл-Харбор ремонтируют, обслуживают и модернизируют суда и подводные лодки Тихоокеанского флота США. Там дислоцируются 10 эсминцев и 15 подводных лодок.
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