Матрос убил двух человек на базе ВМС США
5 декабря, 2019, 09:15
Матрос открыл огонь на морской базе США Перл-Харбор на Гавайях, в результате чего были убиты двое и ранен один гражданский сотрудник Департамента обороны
После этого матрос покончил с собой, сообщает Радио Свобода .
Мотивы поступка матроса и его имя пока неизвестны.
На базе заявили, что погибшие - сотрудники Министерства обороны США, раненый находится в местной больнице, его состояние стабильное.
- На базе Перл-Харбор ремонтируют, обслуживают и модернизируют суда и подводные лодки Тихоокеанского флота США. Там дислоцируются 10 эсминцев и 15 подводных лодок.
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