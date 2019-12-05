Команду украинца Чигринского может возглавить экс-тренер сборной России

5 декабря, 2019, 11:36

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий может стать тренером греческого АЕК, за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский

Об этом сообщают российские СМИ.

АЕК, за который выступает Дмитрий Чигринский, находится в шаге от увольнения главного тренера Никоса Костеноглу. Команда показывает неудовлетворительные результаты - она набрала лишь 1 очко в последних трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Среди претендентов на место главного тренера фигурирует бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий. Греческий клуб уже ведет переговоры с представителями российского специалиста.