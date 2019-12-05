Команду украинца Чигринского может возглавить экс-тренер сборной России
5 декабря, 2019, 11:36
Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий может стать тренером греческого АЕК, за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский
Об этом сообщают российские СМИ.
АЕК, за который выступает Дмитрий Чигринский, находится в шаге от увольнения главного тренера Никоса Костеноглу. Команда показывает неудовлетворительные результаты - она набрала лишь 1 очко в последних трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Греции.
Среди претендентов на место главного тренера фигурирует бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий. Греческий клуб уже ведет переговоры с представителями российского специалиста.
- 20 августа ексзахисник донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский был включен в топ-10 худших трансферов "Барселоны" в 21 веке.
- 29 мая бывший ассистент Паулу Фонсеки в "Шахтере" Мигель Кардосо стал главным тренером греческого АЕК, за который играет украинец Дмитрий Чигринский .
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В 2018 году украинский защитник Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции по футболу в составе АЕК.
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