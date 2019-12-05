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Espreso.tvСпортКоманду украинца Чигринского может возглавить экс-тренер сборной России

Команду украинца Чигринского может возглавить экс-тренер сборной России


фото: Reuters
Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий может стать тренером греческого АЕК, за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский

Об этом сообщают российские СМИ.

АЕК, за который выступает Дмитрий Чигринский, находится в шаге от увольнения главного тренера Никоса Костеноглу. Команда показывает неудовлетворительные результаты - она набрала лишь 1 очко в последних трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Среди претендентов на место главного тренера фигурирует бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий. Греческий клуб уже ведет переговоры с представителями российского специалиста.

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