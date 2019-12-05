Коболев: если Северный поток-2 достроят, транзита через Украину не будет
5 декабря, 2019, 19:07
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что транзита газа через Украину не будет, если достроят "Северный поток-2"
Об этом он заявил в интервью LIGA.net.
"Я считаю, что если Северный поток-2 будет достроен, транзита через Украину не будет", - говорит Коболев.
По его мнению, Украине российский газопровод будет стоить $3 млрд в год.
Также Коболев добавил, что преимущество РФ - коммерческий интерес в переговорах по Северному потоку-2 с европейскими партнерами.
- По словам президента Дональда Трампа, США еще не приняли решение о введении санкций против газопровода "Северный поток-2".
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