Коболев: если Северный поток-2 достроят, транзита через Украину не будет

5 декабря, 2019, 19:07

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что транзита газа через Украину не будет, если достроят "Северный поток-2"

Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Я считаю, что если Северный поток-2 будет достроен, транзита через Украину не будет", - говорит Коболев.

По его мнению, Украине российский газопровод будет стоить $3 млрд в год.

Также Коболев добавил, что преимущество РФ - коммерческий интерес в переговорах по Северному потоку-2 с европейскими партнерами.