Херсонский суд арестовал имущество члена "Единой России", который ехал из Крыма за украинским паспортом
5 декабря, 2019, 17:34
Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Речь идет о личных вещах, которые были у Кучерявого на момент пересечения границы между Херсоном и Крымом на КПВВ "Каланчак".
Адвокат Игорь Мокин, что Кучерявый находится в гостинице Херсона и не задержан.
"Он никуда не убегает. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен исчерпывающий список событий, когда особу можно задержать. Никакого из этих обстоятельств не было на момент проведения спецоперации", - сообщил Мокин.
На данный момент в ГУ СБУ в АРК и Прокуратуре АРК решают вопрос о сообщении Кучерявому подозрения по ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
- На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админкордоне с Херсонький областью не было.
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