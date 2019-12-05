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Espreso.tvОбществоХерсонский суд арестовал имущество члена "Единой России", который ехал из Крыма за украинским паспортом

Херсонский суд арестовал имущество члена "Единой России", который ехал из Крыма за украинским паспортом

Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Речь идет о личных вещах, которые были у Кучерявого на момент пересечения границы между Херсоном и Крымом на КПВВ "Каланчак".

Адвокат Игорь Мокин, что Кучерявый находится в гостинице Херсона и не задержан.

"Он никуда не убегает. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен исчерпывающий список событий, когда особу можно задержать. Никакого из этих обстоятельств не было на момент проведения спецоперации", - сообщил Мокин.

На данный момент в ГУ СБУ в АРК и Прокуратуре АРК решают вопрос о сообщении Кучерявому подозрения по ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

  • На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админкордоне с Херсонький областью не было.
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