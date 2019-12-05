Херсонский суд арестовал имущество члена "Единой России", который ехал из Крыма за украинским паспортом

5 декабря, 2019, 17:34

Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Речь идет о личных вещах, которые были у Кучерявого на момент пересечения границы между Херсоном и Крымом на КПВВ "Каланчак".

Адвокат Игорь Мокин, что Кучерявый находится в гостинице Херсона и не задержан.

"Он никуда не убегает. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен исчерпывающий список событий, когда особу можно задержать. Никакого из этих обстоятельств не было на момент проведения спецоперации", - сообщил Мокин.

На данный момент в ГУ СБУ в АРК и Прокуратуре АРК решают вопрос о сообщении Кучерявому подозрения по ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".