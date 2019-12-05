Кабмин предложит СНБО ввести новые санкции против РФ
5 декабря, 2019, 15:46
Правительство хочет внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложения по санкциям за агрессию России
Об этом говорится в распоряжении правительства.
"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам", - говорится в документе.
Решение принято в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием нею террористической деятельности в Украине.
- 21 марта вступили в силу расширенные украинские санкции против России.
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