Кабмин предложит СНБО ввести новые санкции против РФ

5 декабря, 2019, 15:46

Правительство хочет внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложения по санкциям за агрессию России

Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам", - говорится в документе.

Решение принято в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием нею террористической деятельности в Украине.