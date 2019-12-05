ГПУ в международном суде обвинила РФ в военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево

5 декабря, 2019, 22:25

Генеральная прокуратура Украины направила информационное сообщение в Международный уголовный суд о совершении Российской Федерацией внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины во время боев за Иловайск и Дебальцево

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных Сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Регион войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году ", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть вовлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований. Офис прокурора Международного уголовного суда был проинформирован, что упомянутые незаконные вооруженные формирования, возможно, используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

в целом ГПУ направила в Международный уголовный суд 5 сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемой "ДНР" - Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.