Гонтарева попала в топ-16 самых влиятельных женщин мира Financial Times
Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала в нынешний рейтинг самых влиятельных женщин мира от Financial Times.
Перечень сформирован на основе рекомендаций от читателей издания.
"Мы получили более 100 рекомендаций, и было приятно читать о женщинах, которые создали новые возможности в 2019 году или привлекли внимание к некоторым важнейшим вопросам современности на национальном или международном уровне. В конце концов выбрали 16 женщин", - пишет издание.
"Прекрасной альтернативой была бы Валерия Гонтарева, бывшая руководительница центрального банка Украины, которая столкнулась с нападениями, физическими, юридическими и репутационными, за свои расследования коррупции в Украине" - отметили читатели издания.
Среди других кандидаток в перечне Financial Times издание добавило экоактивистку Грету Турнберг, новозеландского премьера Джасинду Ардерн, сентатора Филлипин Лейлу де Лима, американскую сентатора Элизабет Уоррен, экс-советника Трампа Фиону Хилл, актрису Фиби Уоллер-Бридж, премьера Норвегии Эрну Солберг и других.
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