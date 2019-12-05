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Espreso.tvОбществоГонтарева попала в топ-16 самых влиятельных женщин мира Financial Times

Гонтарева попала в топ-16 самых влиятельных женщин мира Financial Times


фото: НБУ
Финансовое издание Financial Times опубликовало перечень 16 номинантов на звание самой влиятельной женщины в этом году. Среди них - экс-глава украинского центробанка Валерия Гонтарева

Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала в нынешний рейтинг самых влиятельных женщин мира от Financial Times.

Перечень сформирован на основе рекомендаций от читателей издания.

"Мы получили более 100 рекомендаций, и было приятно читать о женщинах, которые создали новые возможности в 2019 году или привлекли внимание к некоторым важнейшим вопросам современности на национальном или международном уровне. В конце концов выбрали 16 женщин", - пишет издание.

"Прекрасной альтернативой была бы Валерия Гонтарева, бывшая руководительница центрального банка Украины, которая столкнулась с нападениями, физическими, юридическими и репутационными, за свои расследования коррупции в Украине" - отметили читатели издания.

Среди других кандидаток в перечне Financial Times издание добавило экоактивистку Грету Турнберг, новозеландского премьера Джасинду Ардерн, сентатора Филлипин Лейлу де Лима, американскую сентатора Элизабет Уоррен, экс-советника Трампа Фиону Хилл, актрису Фиби Уоллер-Бридж, премьера Норвегии Эрну Солберг и других.

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