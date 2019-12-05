Гедонизм и Карл Маркс: Вятрович показал, какие статьи писал новый глава УИНП

5 декабря, 2019, 08:30

Владимир Вятрович выразил сомнения по поводу компетентности Антона Дробовича на посту главы Института национальной памяти в связи с его творческими наработками как философа

Об этом Владимир Вятрович написал в Facebook.



"Специалист по гедонизму возглавит Украинский институт национальной памяти? Участие Антона Дробовича в финансируемом российскими олигархами проекте уже является основанием для беспокойства судьбой Института", - прокомментировал народный депутат.



Бывший глава Института национальной памяти показал философские статьи нового руководителя. Большинство статей посвящены исследованию темы гедонизма в культуре. Так, Дробович является автором статей "Современный гедонизм как маркер культуры", "Особенности осуществления актуальных гуманитарных исследований (на примере исследования современного гедонизма)", "Гедонистический дискурс как феномен европейской культуры: философско-антропологический анализ", а также "Маркс как маркер, или Где проходит граница между гражданином и художником во времена декоммунизации?"



"Что из перечисленной библиографии свидетельствует о достаточном профессиональном уровне и понимании политики национальной памяти или истории Украины?" - выражает свою обеспокоенность экс-глава учреждения.



Антон Дробович - культуролог по специальности. Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".