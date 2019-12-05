Франция парализована общенациональная забастовка

5 декабря, 2019, 16:00

В четверг, 5 декабря, в Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы президента страны Эммануэля Макрона

В забастовке принимают участие представители многих отраслей, включая железную дорогу, образование, полицию, пожарных.

Особенно критическим является прекращение работы метрополитена в Париже.

Как сообщает RFI , железнодорожное сообщение практически парализовано. Национальная компания железных дорог SNCF заявила, что движение поездов будет обеспечено лишь на 10%. На региональных линиях будут курсировать только 20% поездов-экспрессов. Не исключено, что движение будет затруднено до 12 декабря.

Бессрочную забастовку объявлено и в транспортной компании парижского региона RATP. Движение на большинстве линий остановлено полностью.

В стране закрыты две трети школ. К забастовке также присоединились энергетики, авиадиспетчеры и медики. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов.

В Париже введены повышенные меры безопасности. Всего по стране анонсировали около 250 акций.

Причиной протеста является пенсионная реформа, предложенная Макрона. Она предусматривает переход к универсальной пенсионной системы с 2025 года, а также изменение начисления пенсий. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.