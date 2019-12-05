Французский биатлонист Фуркад назвал причину провала в прошлом сезоне

5 декабря, 2019, 13:44

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что причиной провала в прошлом сезоне стали ошибки в тренировочном процессе

Об этом сообщает "Украинский биатлон".

Об этом Фуркад заявил после победы в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

"Наверное, причина неудач прошлого сезона в том, что во время тренировочного процесса в межсезонье я хотел стать еще сильнее, но превысил свои возможности. Получилось, что к началу сезона я уже был истощен. Этим летом мы поступили умнее и сосредоточились на восстановлении, я остался доволен подготовкой ", - сказал Фуркад.

На прошлом чемпионате мира в Эстерсунде Мартен Фуркад не получил ни одной награды, а в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19 стал лишь 12-м.