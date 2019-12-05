Эсминец США перехватил корабль с иранским оружием

5 декабря, 2019, 15:07

Эсминец ВМС США перехватил в Аравийском море судно с грузом иранского вооружения

По словам представителей Пентагона, вооружением оказались "части ракет", а само судно не использовало флаг одной из стран, сообщает DW.

По версии американских военных, груз предназначался для йеменских повстанцев хуситов, военную поддержку которым оказывает Иран.

"Проводится более тщательное расследование", - отметили в Пентагоне.

Груз был изъят американскими военными, а судно с экипажем было передано береговой охране Йемена.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, Ирану запрещена продажа или поставка вооружений за пределы страны без санкции Совета безопасности. Отдельной резолюцией была запрещена поставка вооружений хуситам.