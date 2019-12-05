 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЭсминец США перехватил корабль с иранским оружием

Эсминец США перехватил корабль с иранским оружием


фото: reuters
Эсминец ВМС США перехватил в Аравийском море судно с грузом иранского вооружения

По словам представителей Пентагона, вооружением оказались "части ракет", а само судно не использовало флаг одной из стран, сообщает DW.

По версии американских военных, груз предназначался для йеменских повстанцев хуситов, военную поддержку которым оказывает Иран.

"Проводится более тщательное расследование", - отметили в Пентагоне.

Груз был изъят американскими военными, а судно с экипажем было передано береговой охране Йемена.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, Ирану запрещена продажа или поставка вооружений за пределы страны без санкции Совета безопасности. Отдельной резолюцией была запрещена поставка вооружений хуситам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать