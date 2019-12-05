Джон Хербст: Президент Зеленский должен убедиться, что его позицию на встрече в "нормандском формате" поддерживает народ Украины

5 декабря, 2019, 11:51

Представитель Atlantic Council (Соединенные Штаты Америки), посол Джон Хербст считает, что самое главное для президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже - быть уверенным, что его позиция отражает волю украинского народа

Об этом он сказал в видеообращении к Форуму молодых лидеров по безопасности, организованному Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

"Он должен убедиться, что какую бы позицию он не занял - это позиция, которую его народ и политический класс в Украине поддержит. Мне кажется, что мне не надо ему об этом говорить, верю, он это понимает. Но ему также надо понимать, что хоть он и ищет определенного уровня гибкости в переговорах с Путиным, он не имеет права терять своих людей", - отметил Хербст.

Его коллега из Atlantic Council Мелинда Гаринг добавила, что пока больших надежд на какой-то прорыв в ходе переговоров в Париже нету. Хербст, в свою очередь, считает, что европейские лидеры будут поддерживать Украину, но она сама должна определить красные линии, за которые нельзя заходить во время переговоров.

Посол добавил, что дальнейшая судьба "Северного потока-2", который Россия использует как инструмент геополитического давления на Европу, еще не решена окончательно. "Сейчас в Вашингтоне идет серьезная дискуссия по поводу того, чтобы ввести санкции в отношении компаний, которые предоставляют технологии для реализации этого проекта. Очень вероятно, что эти санкции станут реальностью. И если они станут реальностью - проект будет под большой угрозой, если не сказать - станет невозможным ", - сказал Хербст.

Он считает, что Конгресс США поддержит Украину и в этом вопросе и усилит помощь, которую оказывает стране. Хербст также подчеркнул, что внутриполитические процессы в США не отразятся негативно на поддержке Украины.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

По безопасности Форум молодых лидеров является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

ПАРТНЕР ФОРУМА:

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив ( КФМИ ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.

КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.