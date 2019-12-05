Даниил Лубкивский: Украинская государственность призвана укрепить Европу

5 декабря, 2019, 21:30

Член наблюдательного совета фонда "Открой Украину", заместитель министра иностранных дел Украины (2014) Даниил Лубкивский отмечает, что украинская государственность призвана быть гарантом равенства и укрепить Европу

Об этом он сказал во время Форума молодых лидеров по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

Украинская государственность - это, безусловно, естественное проявление суверенности нашего народа и защиты его будущего. Но идея украинской государственности, подчеркнул Лубкивский, шире в своем значении: "Украинская государственность призвана укрепить Европу, перестать быть заложником России - это цель, миссия и один из важных элементов идеи украинской государственности".

Лубкивский считает, что с одной стороны украинская государственность является залогом того, что в нашем регионе не будет радикальных проявлений, которые могут перерасти в глобальные вызовы. "Украинская государственность призвана быть гарантом равенства в нашем регионе. Именно Украинская государственность удерживает всех наших соседей от того, чтобы впасть в любые крайности, которые могли бы предполагать распространение ксенофобии, шовинизма и любых бедствий, которые были и господствовали, и уничтожали эту часть Европы", - сказал он.

С другой стороны, по мнению Лубкивского, несмотря на всю агрессию, именно Украина может спасти Россию от катастрофы. "Украинская государственность - это ключ к спасению России, которая сегодня переживает экзистенциальную катастрофу. Они имеют армию, они имеют средства угрожать соседям и они стоят на пороге колоссальной внутренней духовной и экзистенциальной катастрофы", - сказал он.

По словам Лубкивского, сохранение Украины 100 лет назад могло бы предотвратить становление нацизма и угрозы Европы. А сейчас украинцам надо научиться рассчитывать свои силы на долгосрочную перспективу, чтоб в результате прийти к осуществлению мечты о сильной и богатой державе.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Форум молодых лидеров по безопасности является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

ПАРТНЕР ФОРУМА:

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив (КФМИ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.

КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.