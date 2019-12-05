Cosmopolitan Ukraine уволил заместителя главреда Плихину, которая поиздевалась со смерти Героев Украины

5 декабря, 2019, 12:06

Cosmopolitan Ukraine уволил заместителя главреда Евгению Плихину, которая поиздевалась со смерти Героев Украины

Об этом сообщил бренд Cosmopolitan Ukraine.

"Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли. Учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 г. наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной - она оставляет должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan ", - говорится в сообщении.

В компании Cosmopolitan отметили, что безоговорочно находятся на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета.

"Выражаем поддержку героям, которые защищают Украину, и чтим светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее", - говорится в сообщении.