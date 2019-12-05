Брайан Уитмор: каждый имперский проект России начинался с Украины

5 декабря, 2019, 18:56

Представитель Center for European Policy Analysis (США) Брайан Уитмор подчеркивает, что Украина сейчас является первой линией сопротивления Европы имперским амбициям России, и если ей удастся расширить свое влияние на Украину - она на этом не остановится

Об этом он сказал в видеообращении к Форуму молодых лидеров по безопасности, организованному Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

"История показывает нам, что каждый российский имперский проект начинался с Украины, но ни один из российских имперских проектов не заканчивался на Украине", - подчеркнул Уитмор.

По его мнению, Украина и Грузия могли бы стать для Европы гораздо более надежными партнерами в сфере безопасности в Черноморском регионе чем, например, Турция или Болгария.

"Украина должна рассматриваться не как проблема политики безопасности Европы, а как безопасный актив. Украина - это восточный фронт Запада, а сильная, стабильная и процветающая Украина будет означать безопасный и защищенный Запад", - подчеркнул он.

Уитмор также считает неуместными дискуссии о том, должны ли европейские страны выражать солидарность с Украиной. По его убеждению, Украина - это часть Европы, которая долгое время была от нее отделена из-за российской агрессии.

"История Европы имеет не много смысла, если она не включает Украину. А история Украины имеет не много смысла, если рассматривается отдельно от истории Европы", - считает Уитмор.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Форум молодых лидеров по безопасности является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

ПАРТНЕР ФОРУМА:

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив (КФМИ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.

КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.