Более 400 тыс. переселенцев имеют проблемы с выплатами пенсий, - Денисова

5 декабря, 2019, 23:00

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на заседании парламентского Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий заявила о проблемах с соцвыплатами у 400 тыс. временных переселенцев

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Остается нерешенной проблема с выплатой пенсий гражданам из числа ВПО. Пенсии получают только 624 тыс. пенсионеров, а судьба более 400 тыс. - неизвестна. Более того, до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины порядок выплат пенсий этим гражданам Украины за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на подконтрольную Правительству Украины территорию по средствам в течение 60 дней", - написала Денисова.

Денисова написала, что приняла участие в заседании Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, где были заслушаны доклады представителей министерств и ведомств по выполнению решений комитета, принятых по итогам выездных заседаний в Донецкой и Луганской областях.

Омбудсмен обратилась в Пенсионный фонд, Минсоцполитики и правительство с просьбой способствовать решению указанной проблемы.

"Еще раз обращаюсь к руководству Пенсионного фонда Украины с требованием предоставить информацию, по каким причинам более 400 тыс. граждан Украины из числа пенсионеров не могут реализовать свое право на пенсионное обеспечение. Обращаюсь в Министерство социальной политики с требованием в кратчайшие сроки внести на рассмотрение Правительства проект повестки по погашение задолженности пенсионных выплат ВПО, которая возникла в результате их прекращения из-за прохождения дискриминационной процедуры идентификации наших граждан, может длиться до 6 месяцев. В свою очередь, прошу Правительство Украины поддержать указанный нормативно-правовой акт и, наконец, восстановить нарушенное конституционное право наших граждан на социальную защиту государства", - подчеркнула Денисова.