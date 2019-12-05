Богдан Прах: молодежь уезжает из Украины, потому что не чувствует себя в безопасности

5 декабря, 2019, 11:28

Ректор Украинского католического университета Богдан Прах считает, что главная причина эмиграции молодых людей из Украины - это то, что им не хватает чувства защищенности

"Они не убегают за маслом, они не выезжают за хлебом, они уезжают, потому что не чувствуют себя безопасно в этой стране", - сказал он во время Форума молодых лидеров по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

Прах призвал украинскую молодежь к сотрудничеству, чтобы ее могли слышать, как ровесники в стране и за рубежом, так и международное сообщество.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Форум молодых лидеров по безопасности является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

ПАРТНЕР ФОРУМА:

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив ( КФМИ ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.

КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.