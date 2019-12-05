Арсений Яценюк во Львове: Из Будапештского меморандума надо сделать выводы. Прошу президента не приехать из Нормандии с новым "Будапештом"

5 декабря, 2019, 13:11

Сегодня исполняется 25 лет с момента подписания Будапештского меморандума. Из этого документа следует сделать выводы

"Прошу президента Украины сделать эти выводы и не приехать из Нормандии с новым "Будапештом", - подчеркнул дважды премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 5 декабря открывая форум по молодых лидеров, который проходит во Львове.

Арсений Яценюк отметил, что во время Нормандской встречи "приоритет номер один для президента - занять четкую, однозначную государственную национальную независимую позицию": "Позицию, которая не позволит никому трактовать ее либо по-немецки, либо по-английски, либо по-русски, либо по-французски. А позицию, которая изложена по-украински и имеет одну неоспоримую трактовку. Проявить силу. С этого начинаются любые переговоры".

В этой позиции, подчеркнул лидер "Народного фронта", компонент безопасности - это номер один. Арсений Яценюк подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях невозможны в присутствии российских войск: "Это российские солдаты будут избирать представителей от Украины? Какие выборы, если ни одна украинская политическая партия и украинские медиа, украинская Центральная избирательная комиссия, украинское Министерство юстиции, украинское Министерство внутренних дел, украинская Национальная полиция, украинская Государственная пограничная служба не имеют доступа к этим территориям?"

"Это какое-то ноу-хау - называть демократическими выборы под охраной российских военных", - добавил он.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что основополагающей идеей Минских договоренностей было полноценное прекращения огня: "Этого еще не произошло. Необходимо прекращение огня, разведение войск, вывод российских вооруженных формирований с территории Украины. И здесь не может быть другой дискуссии".

По поводу обмену пленными, он подчеркнул: "Украинские пленные - это заложники. А те, кто здесь, - это российские бандиты. Эти дефиниции надо очень корректно говорить. Когда меняют Цемаха на Сенцова, Сенцов - это пленный и это герой, а Цемах - это международный преступник. Не надо смешивать понятия".

Лидер "Народного фронта" также отметил важность начала процесса передачи контроля над границей, то к этому будет привлечена специальная Мониторинговая миссия, или ОБСЕ, или миротворческая миссия: "Когда граница открыта, когда россияне чувствуют себя на украинской суверенной территории, как у себя дома, мы никогда не восстановим территориальную целостность".

"И обязательно президент должен отметить необходимость возвращения Крыма и еще раз настоять на незаконной аннексии Крыма, что было отмечено в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Первый региональный Форум молодых лидеров по безопасности проводится во Львове Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.

Тема нынешнего форума - "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 г. в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратился новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.