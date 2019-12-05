Ана Тавадзе Путин стремится к глобальному доминированию

5 декабря, 2019, 14:27

Представительница Fukuyama Democracy Frontline Centre Youth Club (Грузия) Ана Тавадзе считает, что все действия президента России Владимира Путина направлены на то, что стать главным лидером в мире

"Путин стремится к глобальному доминированию, он хочет быть глобальным, основным лидером", - сказала она во время Форума молодых лидеров по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» во Львове.

По мнению Тавадзе, поэтому Украина и Грузия должны объяснять иностранным партнерам, что действия России в наших странах несут угрозу и другим странам мира. Потому начав агрессию против Грузии и Украины, впоследствии Россия начала вмешиваться в выборы в США и Франции, проводить спецоперации в Великобритании и других странах Европы.

«Он использует нас как свои ресурсы, чтобы и дальше продвигать свою повестку дня и свои разрушительные инструменты, такие как дезинформация, влиятельные институты, такие как церковь и так далее», - подчеркнула она.

Тавадзе считает, что для противодействия России, необходимо развивать глобальный диалог, объяснять реальность угроз, привлекать в политику активную молодежь, которая умеет анализировать и полемизировать, чтобы в перспективе разработать глобальные ответы на этот вызов.

По безопасности Форум молодых лидеров является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады.

Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами. КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.