Александр Винников: Украина будет членом НАТО

5 декабря, 2019, 13:54

Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников подчеркивает, что после успешного проведения структурных реформ Украина будет иметь возможность стать членом НАТО

Об этом он сказал во время Форума молодых лидеров по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

"Мы продолжаем оказывать очень практическую помощь Украине, чтобы Украина лучше могла защищать себя от агрессии, а также могла имплементировать структурные евроатлантические реформы, которые приблизят ее к членству в НАТО, что, конечно, остается решением Альянса: Украина будет членом в будущем", - отметил Винников.

Он добавил, что проведение реформ сейчас является приоритетом, причем не только в сфере обороны и безопасности, но и в других плоскостях, касающихся функционирования государства. "Потому что в НАТО вступает не только министерство обороны, а страна полностью", - пояснил глава представительства.

Среди приоритетных направлений Винников назвал демократию, верховенство права, рыночную экономику, управление и соблюдение общих ценностей. Он добавил, что НАТО продолжит оказывать Украине поддержку в проведении реформ и защите ее территориальной ценности и суверенитета.

Он также поблагодарил Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" за работу, которую он проводит с молодежью.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Форум молодых лидеров по безопасности является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

ПАРТНЕР ФОРУМА:

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив ( КФМИ ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.