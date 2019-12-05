$500 тыс. за помощницу нардепа: Нацполиция предупредила похищение

5 декабря, 2019, 16:11

Работники Нацполиции предупредили похищение помощницы народного депутата Украины, которую злоумышленники планировали похитить, чтобы требовать $500 тыс. выкупа

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Злоумышленников, которые четко спланировали ее похищение с целью вымогательства выкупа в размере $500 тыс, задержали. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Похитители тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и подготовили место для дальнейшего содержания после похищения.

Злоумышленников в возрасте от 31 до 47 лет задержали 4 декабря.

"Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы", - отметили в полиции.