$500 тыс. за помощницу нардепа: Нацполиция предупредила похищение
5 декабря, 2019, 16:11
Работники Нацполиции предупредили похищение помощницы народного депутата Украины, которую злоумышленники планировали похитить, чтобы требовать $500 тыс. выкупа
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Злоумышленников, которые четко спланировали ее похищение с целью вымогательства выкупа в размере $500 тыс, задержали. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Похитители тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и подготовили место для дальнейшего содержания после похищения.
Злоумышленников в возрасте от 31 до 47 лет задержали 4 декабря.
"Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы", - отметили в полиции.
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