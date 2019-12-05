 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество$500 тыс. за помощницу нардепа: Нацполиция предупредила похищение

$500 тыс. за помощницу нардепа: Нацполиция предупредила похищение

Работники Нацполиции предупредили похищение помощницы народного депутата Украины, которую злоумышленники планировали похитить, чтобы требовать $500 тыс. выкупа

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Злоумышленников, которые четко спланировали ее похищение с целью вымогательства выкупа в размере $500 тыс, задержали. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Похитители тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и подготовили место для дальнейшего содержания после похищения.

Злоумышленников в возрасте от 31 до 47 лет задержали 4 декабря.

"Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать