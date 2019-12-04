Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита"
4 декабря, 2019, 13:12
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от нормандского саммита, который состоится 9 декабря
Об этом Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает Еспресо.TV .
"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре. На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова. Я хочу действий со сроками. Поэтому я не знаю, удастся нам или нет ", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что хочет большого обмена пленными.
А также он добавил, что если все стороны захотят прекращения огня, так как этого хочет Украина, то можно добиться серьезного результата по выводу незаконных формирований.
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