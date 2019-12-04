Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита"

Об этом Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает Еспресо.TV .

"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре. На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова. Я хочу действий со сроками. Поэтому я не знаю, удастся нам или нет ", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что хочет большого обмена пленными.

А также он добавил, что если все стороны захотят прекращения огня, так как этого хочет Украина, то можно добиться серьезного результата по выводу незаконных формирований.