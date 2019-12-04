Загороднюк поручил проверить ситуацию с аттестацией "киборга" Межевикина

4 декабря, 2019, 10:01

Министерство обороны проведет служебное расследование по ситуации с аттестацией танкиста- "киборга" Евгения Межевикина

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк написал на своей странице в Facebook.

"Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений", - написал министр.

Он добавил, что берет этот вопрос под личный контроль.

"Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом - это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ", - пояснил Загороднюк.