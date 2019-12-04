Забракованные на таможенном контроле товары будут продавать через ProZorro.Продажи

4 декабря, 2019, 16:27

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому товары, которые переходят в собственность государства из-за нарушения таможенного законодательства, кроме конфискованных по решению суда, будут продаваться через систему ProZorro.Продажи

Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

"Реализация товаров через электронную систему повысит открытость и прозрачность процесса торгов. В результате продажи имущества на электронных аукционах планируется увеличение поступлений в госбюджет минимум на 15-20%. К тому же, применение электронной системы ProZorro.Продажи увеличит круг потенциальных покупателей этих товаров", - отметили на Гостаможни.

На аукционах будут выставлены товары:

- по которым владелец не обратился до истечения сроков хранения и до сих пор находятся на складах таможен;

- товары, которые были обнаружены во время осуществления таможенного контроля в зонах таможенного контроля, и владелец которых неизвестен;

- товары, помещенные в режим отказа в пользу государства;

- товары, которые быстро портятся и имеют ограниченный срок хранения.

По состоянию на 1 января 2019 года на складах таможни сохраняется товаров на сумму около 840 млн грн.