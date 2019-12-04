Венгрия не обращалась к России с просьбой защитить права нацменьшинств в Украине

4 декабря, 2019, 08:56

Венгерская сторона опровергла заявление спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина о якобы обращении к России по вопросу защиты меньшинств в Украине

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, украинский МИД через посольство в Будапеште обратился к венгерской стороне для проверки указанной информации и получил ответ, что, учитывая то, что Государственное собрание Венгрии не принимали таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов.

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - заявила Зеленко от имени МИД.

Ответ официального представителя МИД Украины @KaterynaZelenko на вопрос СМИ относительно заявления спикера Государственной Думы РФ В.Володина: https://t.co/91jivvOrxP pic.twitter.com/rvfZMWSrcm - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) December 3, 2019