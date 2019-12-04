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Espreso.tvОбществоВенгрия не обращалась к России с просьбой защитить права нацменьшинств в Украине

Венгрия не обращалась к России с просьбой защитить права нацменьшинств в Украине


фото: mfa.gov.ua
Венгерская сторона опровергла заявление спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина о якобы обращении к России по вопросу защиты меньшинств в Украине

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, украинский МИД через посольство в Будапеште обратился к венгерской стороне для проверки указанной информации и получил ответ, что, учитывая то, что Государственное собрание Венгрии не принимали таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов.

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - заявила Зеленко от имени МИД.

  • Напомним, 3 декабря Вячеслав Володин заявил, что венгерская сторона, якобы обращалась к РФ по вопросу выработки общей политики по нацменьшинствам в Украине.
  • 30 ноября Володин отличился заявлением о потере Украиной ряда областей, из-за "сохранения национализма и политики притеснения малых народов".
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