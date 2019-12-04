В Запорожье экс-регионал просит суд отменить переименование улицы в честь Героя Небесной сотни
4 декабря, 2019, 15:16
В окружном административном суде слушается дело, в котором обжалуется распоряжение ОГА о переименовании в Запорожье улицы Кремлевской в честь Героя Небесной сотни Сергея Синенко
Об этом сообщает Радио Свобода .
Истец экс-депутат городского совета от Партии регионов, глава организации "Полк Победы" Андрей Иванов заявляет, что переименование улицы было проведено без проведения общественных собраний по обсуждению предложения и соответственно не было учтено мнение местных жителей.
В Запорожской ОГА иск считают необоснованным и отмечают, что решение принималось в рамках реализации законов по декоммунизации.
23 октября 2019 года Верховный суд Украины постановил вернуть рассмотрение дела о переименовании в Запорожье улице Кремлевской на улицу Синенко в суд первой инстанции.
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