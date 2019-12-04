В Украине запускают еще один футбольный телеканал

4 декабря, 2019, 16:38

В 2020 году в Украине заработает еще один футбольный канал - "Футбол 3"

Об этом сообщает "Футбол 1" .

Об этом заявил генеральный директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.

"Футбол 3" - это продолжение семейства каналов "Футбол". Там будет часть того продукта, который присутствует на "Футбол 1/2". У нас есть много контента и мы хотим его показывать по максимуму. Но будет и своя изюминка. Новые лиги и новые турниры. Какие? Пока не можем сказать, нужна еще печать на договорах", - рассказал Денисов.

Директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов заметил, что с появлением нового телеканала изменится формат дистрибуции футбольных трансляторов.

"Отныне только "Футбол 3" будет доступен в широкой подписке телепровайдеров, а для просмотра" Футбол 1 "и Футбол 2" нужно будет оформить отдельную подписку стоимостью 109 грн. Это тяжелый, но необходимый шаг. Стоимость прав на трансляции футбольных соревнований увеличивается ежегодно на 7-10% и "Футбол" вынуждены подстраиваться под новую реальность ", - сказал Гречанинов.