В Украине запускают еще один футбольный телеканал
Об этом сообщает "Футбол 1" .
Об этом заявил генеральный директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.
"Футбол 3" - это продолжение семейства каналов "Футбол". Там будет часть того продукта, который присутствует на "Футбол 1/2". У нас есть много контента и мы хотим его показывать по максимуму. Но будет и своя изюминка. Новые лиги и новые турниры. Какие? Пока не можем сказать, нужна еще печать на договорах", - рассказал Денисов.
Директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов заметил, что с появлением нового телеканала изменится формат дистрибуции футбольных трансляторов.
"Отныне только "Футбол 3" будет доступен в широкой подписке телепровайдеров, а для просмотра" Футбол 1 "и Футбол 2" нужно будет оформить отдельную подписку стоимостью 109 грн. Это тяжелый, но необходимый шаг. Стоимость прав на трансляции футбольных соревнований увеличивается ежегодно на 7-10% и "Футбол" вынуждены подстраиваться под новую реальность ", - сказал Гречанинов.
- 4 декабря генеральный директор телеканала "Футбол 1/2" Александр Денисов заявил, что матчи сборной Украины на Евро-2020 покажет ТРК "Украина" .
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