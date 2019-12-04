В США киберпонедельник перегнал по продажам "черную пятницу" и побил рекорд
Об этом свидетельствуют данные Adobe Analytics, передает ЭП .
Киберпонедельник наступает после "черной пятницы" (в этом году 2 декабря), в этот день онлайн-ритейлеры предлагают значительные скидки.
Около трети покупок в киберпонедельник в этом году проходили с использованием смартфонов, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Объем покупок со смартфонов достиг рекордных 3 млрд долл.
Кроме того, что число покупок в целом выросло, люди выбирали более дорогие товары, отмечают в Adobe.
Наибольшей популярностью пользовались, в частности, игрушки, созданные по мотивам мультфильма "Холодное сердце 2", куклы LOL Surprise, игровые приставки Nintendo Switch, телевизоры Samsung и ноутбуки Apple.
Adobe, которая анализирует транзакции 80 из 100 ведущих американских интернет-ритейлеров, прогнозирует, что расходы на онлайн-шопинг в ноябре-декабре превысят $ 143 млрд долл.
В "черную пятницу", по данным Adobe, американцы потратили на онлайн-покупки $ 7,4 млрд, в День благодарения - $ 4,2 млрд.
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