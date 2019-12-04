В правительстве предлагают узаконить дистанционную работу и гибкий график

4 декабря, 2019, 14:27

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагают узаконить дистанционную работу, гибкий график, а также исключить увольнение беременных

Об этом на брифинге 3 декабря заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает Правительственный портал.

"Гибкий режим рабочего времени, дистанционная занятость, работа из дома - это некоторые из тех инициатив правительства, которые мы предлагаем закрепить законом", - рассказал Милованов.

Некоторые нововведения используют на рынке труда, но не были подкреплены законодательно, рассказывают в министерстве.

Например, регулирование выплат по больничным остаются в той же редакции, как сегодня, а вот отпуск за свой счет можно будет взять и на 30 дней, тогда как сейчас - только на 15 дней.

Новое законодательство более надежно защищать от увольнения лиц с инвалидностью, пенсионеров, беременных женщин и тех, кто находится в декретных отпусках.

"Мы хотим усложнить, а в идеале, вообще исключить случаи, когда под условием фиктивных реорганизаций компаний или учреждений освобождают социально незащищенных лиц. Поэтому хотим законодательно защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным ", - добавил Милованов.