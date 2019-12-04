В оккупированной Керчи почти 300 человек уклоняются от призыва

4 декабря, 2019, 09:12

Городской военкомат оккупированной Россией Керчи испытывает трудности с призывом в российскую армию

Об этом заявил подконтрольный России "глава" Керчи Сергей Бороздин, информирует Радио Свобода .

"В военкомате Керчи вынуждены признать, что в последнее время испытывают трудности при наборе в армию, поскольку пригодны к срочной службе молодые люди активно избегают призыва. На данный момент с 1891 человека, удалось оповестить 1535. Остальные 296 - в числе тех, кто уклоняется", - отметил Бороздин.

По его мнению, одной из проблем сложившейся ситуации является долгосрочность прохождения призывниками медосмотра в лечебных учреждениях города.

Бороздин сообщил, что поручил разработать дорожную карту прохождения медицинской комиссии призывниками. При этом он напомнил, что уклонение от призыва наказывается штрафом, или принудительными работами, арестом и даже лишением свободы на срок до двух лет.