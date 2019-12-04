В ФИФА ошарашили суммой, которую за год клубы заплатили агентам футболистов

4 декабря, 2019, 15:35

ФИФА обнародовала отчет, согласно которому за 2019 год футбольные клубы заплатили за трансферы агентам игроков $ 654 млн

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Расходы клубов на комиссионные агентам за трансферы в 2019 году составили $ 653, 9 млн, что на 19,3% больше показателя прошлого года. В 2019 году было совершено более 17 тыс. трансферов, из них 3557 с участием хотя бы одного посредника.

Более 80% всех комиссионных были выплачены клубами из Англии, Германии, Италии, Испании, Португалии и Франции. Больше всего в 2019 году на комиссионные потратили клубы из Италии - $ 130, 5 млн.

В 148 случаях агенты при трансфере получили более $ 1 млн. Суммарная комиссия за эти трансферы составила 65,9% от всей суммы комиссионных в этом году.