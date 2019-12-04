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Espreso.tvМирВ Афганистане убили главу японской гуманитарной организации

В Афганистане убили главу японской гуманитарной организации


фото: reuters
Руководитель действующей в Афганистане японской неправительственной гуманитарной организации Peace Japan Medical Services Тетсу Накамура был ранен в среду утром во время нападения в Джелалабаде и умер от полученных ран

Об этом сообщает AVA.

"Глава японской неправительственной гуманитарной организации Peace Japan Medical Services Тетсу Накамура был ранен в Джелалабаде в среду утром во время вооруженного нападения. Вскоре он умер от ранений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как сообщается, в результате нападения погибли пять спутников Накамуры. Все они - тоже члены этой японской организации, но местные.

Следует заметить, что ни одна из действующих в Афганистане вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

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