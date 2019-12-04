 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина внесет в бюджет НАТО 850 тыс. евро и получит помещение в штаб-квартире Альянса

Украина внесет в бюджет НАТО 850 тыс. евро и получит помещение в штаб-квартире Альянса

Кабинет министров Украины принял решение о выделении добровольного взноса в бюджет НАТО в размере 850 тыс. евро

Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"Украина осуществит добровольный взнос в НАТО € 850 тыс., что позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО", - написал Гончаренко.

Средства потратят на модернизацию инфраструктуры в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Украинская делегация сможет переехать в помещение, которое ранее занимала одна из стран-членов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать