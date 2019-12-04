Украина внесет в бюджет НАТО 850 тыс. евро и получит помещение в штаб-квартире Альянса
4 декабря, 2019, 20:47
Кабинет министров Украины принял решение о выделении добровольного взноса в бюджет НАТО в размере 850 тыс. евро
Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
"Украина осуществит добровольный взнос в НАТО € 850 тыс., что позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО", - написал Гончаренко.
Средства потратят на модернизацию инфраструктуры в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Украинская делегация сможет переехать в помещение, которое ранее занимала одна из стран-членов.
- Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла постановление о обращения к НАТО по плану действий относительно членства.
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