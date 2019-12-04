Украина объявила демарш Казахстану по поводу заявления президента Токаева о Крыме
Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши, говорится в сообщении пресс-центра ведомства.
"Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права, лежащих в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан ", - говорится в заявлении.
Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году в Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор Украина неуклонно их придерживалась, говорят в Киеве. Дипломаты подчеркивают, что слова Токаева не только противоречат вышеприведенным основам украинского-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A / RES / 68/262 от 27 марта 2014 года.
"Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкским заключительным актом, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств", - добавили в МИД.
"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - резюмировали в ведомстве.
В интервью Deutsche Welle Токаев заявил, что не называет то, что случилось с Крымом аннексией.
"То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово о Крыме ... Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал президент Казахстана.
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться